南鐵東區陳家13日遭鐵道局部分強拆。（李宜杰攝）

南鐵沿線東區陳家、北區黃家13日遭鐵道局強拆，面對家園遭拆，屋主陳致曉今日卻不在台南，他坦言，原本以為鐵道局只鎖定黃家，結果鐵道局「聲東擊西」，自家也被拆，確實始料未及，「低估民進黨的無恥程度。」

陳致曉說，7月23日雖擋拆成功，但母親受到衝擊過大，因此極欲跟政府協商避免悲劇。他指出，自己9月底時曾向台南市副市長趙卿惠，提出「南鐵陳家公共藝術化」構想，但市府稱決定權仍在鐵道局手上，提案無疾而終。

陳致曉稱，這幾天耳聞13日凌晨鐵道局將拆黃家，他認為陳家因還在協商中，應該不會被強拆，孰料卻「聲東擊西」，突襲拆除家園，「他們就是希望陳家出現悲劇！」

陳致曉14日將再度聚集立法院抗議，他說，在過去所協助的案例，政府總是希望到強拆最後一刻，仍然與民眾協商，以減少社會成本、並顧及政府形象，但顯然自己錯了，「民進黨比想像中嗜血！」

(中時 )