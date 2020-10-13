台中市政府經發局推動智慧機械及航太產業升級計畫，今年4月獲中科管理局核定補助1000萬元，市府配合編列自籌款1030萬元，納入台中市產業發展基金項下支應，會中引起藍、綠議員的抨擊，質疑市府螺絲鬆動；市長盧秀燕說，市府重視預算紀律，對於重要政策應積極主動推行，不論中央補助核定與否，可視案情急迫性先行墊付或追加減預算辦理，維護市民權益。

台中市議會今日進行第三屆第四次定期會第8次會議，市議員李中、李天生、林汝洲、楊正中等人指出，市府連續三年向中央爭取中科管理局補助款，屬延續性經費，但卻未及編列納入109年度預算？經發局不應讓長官來擦屁股，不能將責任推給中科管理局。

市長盧秀燕說，市府重視預算紀律，對於重要政策應積極主動推行，不論中央補助核定與否，可視案情急迫性先行墊付或追加減預算辦理，維護市民權益。（陳世宗攝）

經發局長張峯源說，今年度爭取中科管理局核定補助，需自行編列自籌款1030萬元，由109年度台中市產發基金項下支應。市府去年12月提案向中科管理局申請計畫，並於今年4月獲中科管理局核定補助1000萬元。對於議員建議延續性預算，可納入今年度預算編列，市府往後將全力配合辦理。

盧秀燕指出，她非常重視預算紀律，她要求29局處要反求諸己，市府各局處每年預算都要在前一年8、9月編列完成，並送台中市議會審議，此案補助款屬延續性計畫，為爭取中央補助市府可先行墊付，若中央補助預算未如期核定，市府後續再辦追減即可，若有必要施行的政策，市府也可追加預算辦理。

對於該計畫自籌款納入台中市產發基金109年超支併決算，市府依照台中市議會附帶決議，今日向議會提出專案報告，經過多位議員表達意見後，最終獲議會決議備查。

(中時 )