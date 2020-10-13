蘋果（Apple）首款支援5G的iPhone，也就是iPhone 12系列預計將在10月14日凌晨正式發表。但是分析師預測，蘋果在美國國內市場推行iPhone 12系列時將面臨一大難關，也就是5G覆蓋率不足，宛如「在鄉村小道上開法拉利」。

以手機廠推出5G手機的速度來看，蘋果絕對算是後段班。但是這並不一定代表5G iPhone市場表現預期不佳，曾有專家預測蘋果藉著新機在歐洲與美國地區的銷量，在2021年有望擊敗三星以及華為，成為5G手機市佔龍頭。且不少期待iPhone 12系列的用戶，也大多期待手機支援5G的性能，但是光就美國地區來說，想要完整體驗5G，恐怕理想跟現實還有一大段差距。

針對即將發表的iPhone 12系列，市調機構Strategy Analytics副總監Boris Metodiev表示，在目前的網路建設上，使用iPhone 12系列或其他5G手機，就將是擁有一台法拉利跑車，但是只能在鄉間小路上開，不能讓它以每小時200英里（時速約每小時321公里）的速度行駛，因為道路無法支援這樣的速度。因此，有分析師認為，蘋果雖然以「Hi, Speed」為14日的發表會命名，在想吸引消費者購買iPhone 12系列的前提下，不能過度吹噓5G帶來的高速體驗。

今年上半年市調公司IHS Markit旗下RootMetrics針對美國125個地區進行5G測速，結果發現，AT&T、T-Mobile和Sprint的5G速度都僅比4G快一點點。而選擇推行毫米波技術的Verizon，雖然網速更快，但是只能在36個城市的部分地區使用，且因為毫米波的特性容易受到阻隔，需要更密集的基地台才能提供穩定服務。

除此之外，電信設備商CommScope首席技術長（CTO）Morgan Kurk也指出，那些能完整運用5G網路優勢的應用程式，唯有在網路以及設備都可支援的前提下才會被開發出來。換句話說，他認為5G的殺手級應用還未誕生，也是目前推行5G手機的影響因素。

CCS Insight研究部門的副總裁Geoff Blaber也有類似的看法，他認為目前只有在5G iPhone能做，但在4G iPhone上做不到的事情，並沒有很多。但他也指出， 如果消費者期待接下來所購買能夠使用3年以上，通常會期待它能支援5G。

不過雖然因為美國地區5G覆蓋率還不盡理想，但是根據美國二手手機交易平台SellCell調查，有超過3成現有Android手機用戶，都有意願轉換陣營，購買iPhone 12，並且最為期待5.4吋的iPhone 12 mini。雖然5G網路佈建不足，但是5G iPhone對於消費者來說，仍舊具有不可抵擋的吸引力。

(科技)