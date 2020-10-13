曾擔任模特兒和直播主的歌手賴芊予，長相甜美、擁有E罩杯豪乳，人氣日益攀升。近日，她上節目透露過往情史，自爆18歲在脖子刺了初戀的名字竟把對方嚇跑，後來又遇到恐怖情人，差點把小命丟了。

賴芊予最近在節目《新聞挖挖哇》表示，從小遭到母親家暴，父母離婚後父親再娶，令她內心渴望婚姻與家庭；18歲時，初戀男友向她說：「只要有女生在身上刺我的名字，我就跟她結婚。」由於兩人論及婚嫁，賴芊予急著走入家庭，二話不說將初戀的名字紋在脖子上，未料對方嚇到分手，雖然結局不如人意，但賴芊予自我安慰好險沒嫁，因為前男友過得並不好，兩人目前還有聯絡。

分手初戀後，賴芊予又遇到不適合的對象，且還是恐怖情人，遭到對方反鎖在家裡，「差一點被他殺掉！」恐怖的經歷使她憂鬱症復發，內心萌上一層陰影，從想婚變得恐婚，「我可以談戀愛， 但無法接受一段婚姻，也不想生小孩，我沒有辦法保證小孩會不會像我一樣，我沒有那個能力承受。」

事實上，賴芊予先前就提過這位恐怖情人，長相斯文、談吐有禮，卻在交往後變得相當暴躁，不僅會抓著她的頭去撞牆，導致鼻子歪掉滿臉是血，還會拿棉被悶住鼻息，嚇得她大叫：「如果你今天殺了我，我全家人都不會放過你，因為我家人都認識他。」對方才終於鬆手，下跪向她道歉，哭喊著對不起。

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(中時新聞網)