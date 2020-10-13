2020台南購物節目標要衝破45億元佳績。（曹婷婷攝）

2020台南購物節目標衝破45億元業績！台南購物節今年首度於全台電商三大龍頭平PChome、momo、LINE購物設立「台南好物線上購」專區，並首創台南散步購物玩樂地圖，台南市長黃偉哲提到，三倍券目前已為台南創下30.5億發票登錄消費金額，市府允諾加碼第2棟房子落腳新市、2房1廳含車位，希望年底前再衝一波，為2020年畫下圓滿句點。

去年台南購物節從10月中旬至12月底，2個半月個創造20.8億元佳績，黃偉哲說，今年活動7月15日提前開跑，到現在已經創下30.5億元的消費紀錄，今年最終目標是45億元，至於民眾關心加碼房子大獎，他宣布確定落腳新市區的2房1廳含車位格局，是一處目前已銷售一空的新建案，市價與第一戶相當，約為600萬元，另也加碼二獎汽車1台，黃偉哲說，希望未來2個半月能一舉衝上45億元佳績。

經發局表示，為營造走到哪、買到哪的全城購物節，聯合百貨、零售通路、29個商圈，強強聯手共同行銷展售活動，從7月15日振興三倍券上路，登錄發票金額已超過去年購節20.8億，市府將兌現承諾，加碼推出第2戶房子，透過公私協力整合，打造好吃、好玩、好買的臺南購物節，歡迎全國民眾來台南購物消費並登錄發票。此外，市府也於15日加碼推出網購英雄麵1箱、4折買一送一限量優惠，名額有限。

經發局提到，平常每周六日約可締造3000萬元業績，拜國慶焰火帶動，國慶連假3天共帶來2億元商機，平均每天有7000多萬業績，相當驚人。被問到年底一旦達到更高消費金額，是否要再加碼？黃偉哲則說，加碼不能無窮無盡。

自10月13日到12月31日期間，只要在台南市任一家商店消費，憑單筆消費滿200元發票，即可至2020臺南購物節活動官網登錄抽獎，單筆發票最多可獲100組抽獎序號，總獎品金額高達1500萬元，最大獎是2戶輕豪宅，讓民眾享有「花小錢、抽大獎」

(中時 )