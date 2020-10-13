全球關注的美國總統大選結果在剩下不到一個月的時間就要出爐了，民主黨總統候選人拜登在全美，甚至搖擺州的民調中領先現任總統川普，川普到底能不能夠順利連任，成為外界關注焦點。對此，國民黨台北市議員李柏毅直言，他美國加州朋友雖然百分百支持拜登，但卻認為川普連任應該會成功。

李柏毅在政論節目《新聞面對面》上表示，他問他美國加州的朋友美國總統大選支持誰？朋友是民主黨的忠貞支持者，當然百分百支持拜登。不過，問朋友覺得誰會贏得總統大選，朋友直接回川普。

李柏毅接著表示，他朋友也不知道為何會這樣想，但是有兩個事請讓他朋友認為川普會當選。第一是2016年希拉蕊也發生同樣的事情，官方民調出來希拉蕊都大贏川普十幾趴，但最後選舉結果遭到逆轉。

李柏毅指出，其次，就是美國的選舉制度不一樣，民調高不代表一定會贏，因為美國是看選舉人團票，所以搖擺州非常重要。這回美國選舉最大問題在於搖擺州的動向，搖擺州目前狀況是川普拜登互有領先，但是要知道，現在搖擺州還沒有開票，美國媒體僅能以政黨屬性來做評估，就是網路上登記共和黨選民有多少民主黨選民有多少，目前雙方都呈現勢均力敵的狀態，所以未表態選民成為這場選戰的關鍵。

李柏毅坦言，他朋友還有很多民主黨的支持者，對於這場選戰結果信心並不大。

(中時新聞網)