想體會韓式料理的澎派香辣加上日式料理的高質感，一定要朝聖位在中山區的「李上 LeeSang」！在韓國當地「清潭李上」是擁有超過100家分店的人氣品牌，這次台灣一號店首次登陸台灣，將原汁原味的韓式餐酒文化結合古樸溫馨的氛圍，吃得到令人驚艷的新鮮海鮮、純正清酒，更備有雙人到6人包廂，絕對是時髦人士的聚餐首選。

「李上」在首爾江南區當地是不少饕客會前往享受日本料理的居酒屋，除了裝潢神複製當地設計，更連配料都是運用來自韓國調味料，店內的人氣王「韓式炸雞」，是經典的沾醬型炸雞，恰到好處的酥脆外皮包裹新鮮去骨雞腿肉，一口咬下即可感受到肉質軟嫩，不小心還會噴汁～而外層的特製炸雞醬驚喜加入蜂蜜，更吃得到酥脆花生粒，甜鹹的口感超涮嘴，讓人忍不住一口接一口。

首爾江南超時髦韓式居酒屋登台 激推蜂蜜炸雞生食級醬蝦（圖／楊婕安攝）

但來到這，最必吃的一道正是「醬蝦」！老闆特別透露讓口感大升級的秘辛，「不同於一般草蝦，特別使用日本產生食級甜蝦。」以純正的韓國醬油為基底，搭配水果醬汁醃製，把蝦味襯托得更鮮甜，整體吃起來Q彈感加倍，超適合配上清酒一起享用。

「海鮮起司炒年糕」以多樣化的綜合海鮮與Q彈年糕為主體。（圖／楊婕安攝）

說到韓國必吃，怎麼能錯過「海鮮起司炒年糕」呢？這道以平底鍋盛裝的年糕，是編輯私心最推薦大家點的一道菜！以多樣化的綜合海鮮與Q彈年糕為主體，層層疊加上焦溶的厚實邪惡起司，能平衡辣度不會過鹹，就連吃到最後還會牽絲，韓式控絕對要吃起來。

「海鮮起司炒年糕」以多樣化的綜合海鮮與Q彈年糕為主體。（圖／楊婕安攝）

多人聚餐少不了的火鍋，則可以試試看嗜辣控最愛的「辣海鮮豆腐湯」，以韓國辛香料搭配多種海鮮熬煮，在大火爆炒後添加鮮蝦、蛤蜊、淡菜、花枝，甚至還大手筆加入螃蟹，氣味香濃酸辣，滿滿海味令人欲霸不能，為了迎合台灣人口味可以調辣度喔～

多人聚餐少不了的火鍋，則可以試試看嗜辣控最愛的「辣海鮮豆腐湯」。（圖／楊婕安攝）

熱愛日料的人千萬別錯過「生魚片全拼」 ，不僅外型氣派超殺底片，更連食材都是來自崁仔頂漁市，滿滿台灣季節性鮮魚，也吃得到日本產的甜蝦及生鮮干貝，還有彈牙的紋甲花枝，想多點飽足感的話，一次擁有炙燒鮭魚肚、鮪魚、魚子牛、干貝、比目魚鰭邊肉、星鰻的「炙燒綜合握壽司」也是不錯的選擇。

熱愛日料的人千萬別錯過「生魚片全拼」及「炙燒綜合握壽司」。（圖／楊婕安攝）

想體會韓式料理的澎派香辣加上日式料理的高質感，一定要朝聖位在中山區的「李上 LeeSang」！（圖／楊婕安攝）

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)