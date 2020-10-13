宜蘭大溪漁港、南投武界霸等紛紛發生釣客溺斃意外，違法垂釣問題浮上檯面，新北市共野柳、深澳、水湳洞等11處合法垂釣區，但隱身紅燈區非法垂釣大有人在，新北市漁業處近日啟動漁港釣魚安全稽查，上月在野柳漁港紅燈區開罰6件屢勸不聽的釣客，各罰鍰3到15萬元不等，成為近4年來首度對紅燈區垂釣者開罰案例，展現保障釣客生命安全的決心。

新北市共28處漁港，目前公告11處安全垂釣區，包括淡水第二、六塊厝、後厝、草里、水尾、野柳、深澳、水湳洞、和美、澳仔及福隆等，其餘均被列為紅燈區，違法垂釣可罰3萬15萬元。

針對在紅燈區垂釣的釣客，漁業處會先軟性勸離。（新北市漁業處提供／許哲瑗新北傳真）

不過許多釣客為追求漁汛，違規闖入漁港禁止垂釣區，甚至冒險攀爬消波塊尋覓最佳垂釣點，像是野柳漁港離岸堤、深澳漁港南防波堤消波塊、六塊厝漁港的外堤區都是違規垂釣熱區。

漁業處指出，以熱點之一的野柳漁港離岸堤紅燈塔處為例，若要抵達紅燈塔處，釣客需先爬過60公尺到80公尺長的銷波塊，且接近「垂直面」的防波堤高達2層樓，周邊又無護欄，一陣大浪來襲，釣客隨時可能失足落海。

近日釣客落海案件層出不窮，新北市上月加強聯合稽查，巡查野柳漁港非公告垂釣區時，發現多名釣客違規在離岸堤垂釣，稽查人員上午先以柔性勸離，下午再次突襲稽查時，6名釣客屢勸不聽，甚至有2人為了躲避追查，藏匿於消波塊中，過程險象環生，不慎造成四肢擦傷，6人將依《漁業法》裁罰3萬至15萬元罰鍰。

漁業處表示，過往以勸導代替裁罰，最近一次開罰是2016年開罰8件共24萬元，之後多以勸導代替裁罰，但部分釣客屢勸不聽，為遏止亂象啟動漁港釣安稽查，未來會硬起來保障漁民安全，也呼籲釣友穿著救生衣及防滑鞋等配備，鄰近海巡機關均提供「救生衣零距離借用」服務，提供釣友免費借用。

(中時 )