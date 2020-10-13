在早餐店工作就會被叫阿姨嗎？一名女網友抱怨，她不到30歲，只因在早餐店上班，被朋友稱「阿姨」，連男友也好像覺得很丟臉。她自問工作認真、錢也沒有不夠用，「做早餐就真的阿姨嗎？」

原PO在Dcard發文，稱自己已在早餐店工作5年多，之前做過火鍋店、網咖等工作，但都做不久。直到這份工作，讓她穩定下來，但沒想到身邊的人並不太樂見。

「前些日子男友勸我換穩定一點的工作，錢也比較多，兩個人比較不會辛苦」。她認為，已經習慣早餐店作息，要重新適應新職很難；薪水也還說得過去。只是男友好像覺得很丟臉，到外面跟朋友介紹我，也不敢說我做什麼的。

連她朋友有時甚至會開玩笑，叫她早餐店阿姨，「我今年才27歲欸」。

網友認為，如果工作穩定、收入又夠，其實不用在意別人想法；不過也有持保留態度的人，「事實上我無法接受自己做早餐做到30歲，是我女友我還真不介意」。

有網友建議她，先回答幾個問題：「1.妳是否要做一輩子的早餐店、2.如果無法再從事這份工作，妳能做什麼、3.如果其他事都不能做，問題出在哪」。

(中時新聞網)