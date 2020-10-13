苗栗出磺坑礦業歷史現場計畫，將修復並再利用南寮13號宿舍，結合地區歷史與人文，再現出磺坑風華。（縣府文化觀光局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府文化觀光局為再現礦業風華，推動以油礦探採為主題的戶外「生態博物館」建置計畫，結合週邊地區歷史與人文，形塑出磺坑油礦文化生態博物館的概念，相關再利用設計與規畫過程，將於16日至28日在公館鄉立圖書館3樓展演廳進行公開展覽，期間並將辦理4場講座與民眾交流。

縣府文化觀光局再造出磺坑礦業歷史現場，第二階段執行計畫中，包含出磺坑南寮與保安林文化景觀設施修復再利用規畫設計、出磺坑南寮與保安林生態博物館建置計畫，將推動苗栗地區第一座以油礦探採為主題的戶外「生態博物館」建置計畫，及「文化景觀區」相關設施的再利用計畫。

苗栗縣政府再造出磺坑礦業歷史現場，整合南北寮與保安林，形塑出磺坑油礦文化生態博物館。（縣府文化觀光局提供／何冠嫻苗栗傳真）

文觀局文化資產科長郭靜芳說明，建置計畫將先以展覽形式結合4場主題講座，邀請民眾腦力激盪，說明出磺坑地區發展「生態博物館」的價值與未來願景，並預計利用歷史建築與文化景觀區建造物作為基地，注入產業歷史、生活文化等背景與故事，轉化為出磺坑歷史油礦能源主題館、地纜車站服務中心、南寮礦業生活體驗館、13號宿舍服務中心、出磺坑自然與地質解說主題館，以處處為博物館概念，再現出磺坑礦業歷史文化，讓民眾走訪出磺坑時，深入探究在地歷史文化的底蘊。

出磺坑南寮地區及保安林將定位為「油氣地質公園（Geo-Park）」、出磺坑北寮地區則預計發展為出磺坑主要的「油礦工業文化聚落」，串聯南寮與北寮背斜構造軸帶地理空間、結合周邊地區歷史與人文，將形塑出磺坑油礦文化生態博物館概念。

文化資產科說明，4場主題講座將於17日下午1點30分舉辦第1場講座「出磺坑南寮與保安林油礦文化資源尋寶」、第2場講座於下午3點30分「出磺坑13號宿舍的建築特色」。24日下午1點30分舉行第3場講座「建構一座山林中漫遊的油礦大地博物館群」、第4場講座於下午3點30分「山林中歷史建築再利用的館舍身世」，歡迎民眾踴躍參與、現場問答，分享規畫設計觀點、方法與趣聞，共同交流出磺坑的過去與未來。

(中時 )