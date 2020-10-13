深圳特區成立40周年，香港特首林鄭月娥接受深圳衛視專訪時表示，不太介意被指深圳的GDP已經超過香港，因深圳人口、土地等各方面都比香港豐富，港圳之間未必有直接競爭，但有時候在某些特定的工作、企業間或專業人士間的競爭是無可避免，甚至是健康的。

林鄭月娥提到香港要穩定局面，透過公眾及學校教育，讓年輕一代更掌握「一國兩制」。她表示，從來不會因為見到有一小撮人有排斥大陸的心態，而減少為年輕人提供去大陸實習、交流、工作甚至創業的機會；在粵港澳大灣區會透過青年發展基金，資助成立雙創的基地，讓年青人嘗試進入大陸了解發展機遇，減少抗拒感。

林鄭月娥說，香港目前的發展有所掣肘，包括土地的制約及較為複雜的政治環境，以及易受外圍因素影響。她形容，在香港行事困難，每次到深圳市，市領導都很關心及同情自己，因為在大陸說得出就會去做，期望中央繼續給深圳先行先試、突破性及創新的政策，令港深合作可在全新的平台進行。

林鄭又指，香港的優勢源於「一國兩制」，在中央堅定不移的支持下，相信港深之間，能找到一些更豐富「一國兩制」 ，及令深圳發展更好的契機。

(中時 )