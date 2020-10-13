一年一度的台北紡織展13日開幕，副總統賴清德指出，國內紡織產業在全球有很多優勢，政府將和業者合作，打造台灣為「全數位紡織價值鏈、時尚紡織生態系、永續紡織品供應重鎮」，讓台灣紡織產業的應變實力更強、走得更遠。

今年的紡織展，展出涵蓋「機能應用、永續環保、個人防護、智慧紡織、智慧製造」五大主題。

紡拓會董事長王文淵指出，美中對立與新冠肺炎疫情升溫，對台灣帶來非常大的衝擊及挑戰，尤其疫情對經濟的影響，遠遠超過2008年金融海嘯，比預期還嚴重。

因此，王文淵表示，此次疫情讓全球商業活動幾乎全面停滯，政府當然要審慎面對；但，也應該兼顧防疫要求與經濟發展，有限度開放邊境管制，適度開放國際商業活動，才能確保產業持續營運，讓台灣渡過危機。

遠東集團董事長徐旭東則表示，台幣升值，對紡織產業造成的壓力非常大；因此，廠商必需要持續的進行研發創新，多做一些環保、循環經濟、更科技及創新材料的紡纖產品，來抵消一些匯率升值。

(工商 )