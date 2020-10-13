台北市長柯文哲日前走訪大稻埕街區，為「2020新文化運動月」揭幕。他稱現在國內旅客因疫情而無法出國，「被迫」去東部、外島玩，北市可利用這段時間做好文化底蘊，將深度旅遊品質做好，等國際旅遊恢復，才能用更好的觀光水準迎接外國客，該言論引發議論。資深媒體人黃創夏諷刺表示，「是否『被迫遊花東』，不得而知；市民『被迫忍市長』，很多人共識」。

柯文哲日前指出，從疫情看來，2年內疫情不會完全結束，所以北市力推深度旅遊，利用這兩年時間加強北市文化底蘊，而台灣一年國內旅遊有1600萬人次，現在因疫情無法出國，所以宜花東觀光變得生意很好。柯說這些遊客不會因此滿足，去一次後就會思考旅遊品質好不好。他說現在只是因為不能出去，所以被迫去到外島與花東，北市可利用這段時間做好文化底蘊，將深度旅遊品質做好，等國際旅遊恢復，才能用更好的觀光水準迎接外國客。

對此，黃創夏在臉書批評，是否「被迫遊花東」，不得而知；市民「被迫忍市長」，很多人共識！網友也回應表示「真的！台北市民辛苦了」、「忍受他胡言亂語」、「整天無心市政，只專搶鎂光燈想選總統。市政成績不吊車尾也難」、「台北有多糟，只有市長不知道」、「人品極差的首都市長，他還自以為高人一等」、「他選舉前就這麼鳥了」、「政不通人不和，市長淪為酸民」、「這位市長沒用了啦」、「偽市長」。

國民黨台北市議員游淑慧也質疑，國人因為出不了國，所以被迫去花東？怎不被迫來台北？國人都出不了國了，台北還搶不到？她直言，同樣是都會區的台中，在市長盧秀燕親身代言、大力行銷台中購物節，短短期間創造百億消費成績，這段期間台北又做了什麼？她呼籲柯不要總是燈下黑，看不到自己台北的問題。

(中時新聞網)