捷克參議院日前改選，8月底訪台的議長韋德齊所屬人民民主黨（ODS）大獲全勝。總統府副祕書長李俊俋表示，中國自韋德齊宣佈來台後就不斷恫嚇威脅，從捷克改選的結果也看見，任何站在中國立場，助長中國干涉他國內政，都將難以獲得民眾支持。

韋德齊8月底訪台，讓大陸當局大為不滿，大陸外交部長王毅公開痛批，捷克此舉是「公開挑釁」行為，更恐嚇對方將會「為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價」。捷克總統齊曼也出面滅火，強調韋德齊訪台行程是「幼稚的挑釁」。

捷克參議院日前改選，李俊俋表示，勝利站在民主、自由的一方，捷克參院改選，議長韋德齊所屬政黨大獲全勝！

捷克參議院總席次81席，2日與3日改選其中的1／3共27席，其中多數選區在9日進行第二輪投票。最終選舉結果日前出爐，過去大聲抨擊韋德齊訪台的中間偏左聯合政府蒙受挫敗，立場親中的總理巴比斯所屬的中間派政黨「不滿公民行動」（ANO）僅拿下1席。

8月底訪台的韋德齊所屬的人民民主黨（ODS）與中間偏右的反對派則囊括26席。李俊俋表示，中國自韋德齊宣佈來台後就不斷恫嚇威脅，中國外長、發言人輪番上陣，揚言將讓捷克「付出代價」，甚至出手大砍鋼琴訂單，處處可見中國不當干涉他國內政的蠻橫。

他說，當今國際上興起一波檢討中國不當干預、蔑視民主價值的浪潮，從捷克改選的結果也看見，任何站在中國立場，助長中國干涉他國內政，都將難以獲得民眾支持，「民主、自由才是正確的一方」。

(中時 )