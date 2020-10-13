《港股》颱風影響 港股全日休市 13:572020/10/13 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於香港天文台八號颱風信號仍在，依據香港交易所交易規定，下午港股持續休市。週二香港股市全日休市一天。 (時報資訊) #日休市 #港股 #颱風影響 #香港天文台 #號颱風 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》颱風影響 港股上午延遲開市 09:252020/10/13 財經 《美股掃瞄》科技龍頭股領漲 美三大指數再攀高 09:082020/10/13 財經 陸股資金回流 基金水漲船高 04:102020/10/13 投資理財 習近平南巡 陸港股超high 04:102020/10/13 財經要聞 十強績優股 傳產股摩拳擦掌 04:102020/10/13 產業特刊 台股基金 可逢低布局 04:102020/10/13 投資理財 台股最吸金 外資連兩周捧 04:102020/10/13 投資理財 股債最佳配置 中信銀獻策 04:102020/10/13 投資理財 《晨間解盤》台股轉暖 高點可期(日盛投顧提供) 09:282020/10/13 財經 《盤中解析》中小型股拚護盤 12900點有守 10:502020/10/13 財經 財經熱門新聞 華為手機救命恩人傳是台廠 晶片庫存爆增1個月 - 財經 鴻海威州廠稅收補貼遭拒絕 2大理由曝光 - 財經 蘋果5G手機報到，升級幅度大 iPhone新規概念股看旺 - 財經要聞 - 工商時報 美大選勝負已分？全球恐慌指數下滑 - 財經 蘋果i12 將引爆首波5G申裝潮 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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