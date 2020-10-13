台中捷運綠線年底將通車，讓西屯區的土地買賣呈現欣欣向榮局面。（盧金足攝）

水湳經貿園區鑽石寶地，帶旺周遭土地開發盛況。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

水湳經貿園區被視為下一個「台中新七期」的鑽石寶地，吸引很多建商搶進卡位，最新一期實價登錄資料顯示，水湳經貿園區的西屯區文商段一處640坪的土地，以總價15.36億售出，創下水湳經貿園區內總價最高的土地交易，換算土地單價高達每坪240萬元，站上水湳新地王。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，水湳智慧園區整體投資計畫超過500億，也是目前台中市中心可高密度開發的最大精華地，總太地產7月21日以15.25億買下649坪土地，創 下交易單坪235萬元紀錄，但隔日又有新高價交易，顯見水湳的開發潛力，建商購地不手軟。

優美地產水湳經貿特許加盟店店東蔡志強表示，該筆文商段土地，座落西屯區啟航路與經貿三路二段路口，地目為第一種文化商業專用區，容積率高達500％，是台中市除七期外少有的超高容積率土地，地處水湳中央公園第一排，具景觀優勢，改寫高價紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心彙整實價登錄資料統計顯示，台中市今年億級土地交易件數前三季累計已達246件，台中億級土地交易有望連3年突破300件。

張旭嵐強調，不動產景氣從2016年的低谷反彈後，在房市銷售狀況佳的激勵下，業者積極補充土地庫存，台中市的土地交易表現一年比一年亮眼。

值得一提的是，水湳經貿園區與七期市政中心近年大型土地買氣熱絡，尤其形勢方正、占地廣大的精華地，更是業者購地的首要目標。

企業也積極在台投資設廠，為億級土地交易加溫，由於第四季為企業投資的傳統旺季，加上早前政府標售與上市櫃建商購地的交易案件還會陸續揭露，張旭嵐表示「今年台中億級土地交易件數超過300件的可能性頗高！」

張旭嵐說，往年台中億級土地交易冠軍由北屯區稱霸，不過今年交易量冠軍可能易主，西屯累計已有55筆億級土地交易，為近6年新高，若西屯今年拔得頭籌，將是繼2015年與北屯並列冠軍後，睽違5年再度登頂。

台灣房屋富裕七期特許加盟店店長張懿婕指出，西屯區近年的土地交易確實有感升溫，七期周邊的十二期、單元二等地，受惠七期的外擴效應成為業者購地的熱門之選，建設題材豐富的水湳經貿園區發展日盛，及台中捷運綠線將通車帶動交易，讓西屯區的土地買賣呈現欣欣向榮局面。

(中時 )