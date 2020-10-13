麋先生新歌〈嗜愛動物〉請來準金馬影帝林柏宏跨刀，和吳子霏攜手演出MV，談到劇情中的甜蜜吻戲和床戲，兩人都表示「很緊張、很害羞」，林柏宏說，吳子霏是非常可愛的女生，眼睛裡總是充滿許多奇妙的想法，「比如我們拍刷牙的戲，我以為我比較頑皮，導演要我噴吐漱口水，子霏當下也跟著噴吐出來，很頑皮。」吳子霏則大讚林柏宏演技專業、態度大方，「對戲時柏宏回饋給我很多能量，他非常貼心、細心，拍攝時會保護我不讓我跌倒，或是我衣服拉扯到跑掉，他也都會幫我注意。」

除了甜蜜戲碼，2人也有激烈爭吵的鏡頭，雙方異口同聲表示，是當天印象最深刻的戲，林柏宏說：「她聲淚俱下，我跟她對吵，同時要表現捨不得的樣子，子霏非常投入，讓我印象深刻。」吳子霏也笑說因為雙方都很投入，吵到氣到發抖，已經不知道自己在講什麼，「好在柏宏立刻丟了一個球給我，又繼續非常順利的吵下去。」

而2人拍攝時，麋先生主唱聖皓一直在旁欣賞，尤其是吻戲，簡直比男女主角還投入，他笑說：「其實我不是在羨慕柏宏，我是在羨慕子霏！」林柏宏也笑說，自2年前在台大體育館看麋先生演唱會後，就對他們的舞台魅力印象深刻，「你們實在太會跟觀眾互動了，音樂感染力超級厲害！」

麋先生創作專輯第四章《嗜愛動物》一上線誠品和相信網路販售通路秒殺，唱片公司緊急追加補貨，麋先生更攻佔博客來的全館及CD的即時榜第一名，以及Five Music五大唱片、佳佳唱片前五名。〈嗜愛動物〉MV由林柏宏及吳子霏擔任男女主角，飾演原本相愛的戀人，經過一千多天相處後，那些曾經的情比金堅被日常磨得粉碎，甚至雙方相連的紅線也斷成粉末。幸好，一方勇敢示愛，努力追回紅線，最終迎來happy ending。

而麋先生 LOVEHOLIC 【嗜愛動物】巡迴演唱會將於11/28台北Zepp New Taipei、12/4 台中Legacy、12/5 高雄LIVEWAREHOUSE登場，門票於10/17中午12點開賣。

林柏宏及吳子霏在〈嗜愛動物〉MV劇情中有甜蜜吻戲。（相信音樂提供）

林柏宏及吳子霏擔任〈嗜愛動物〉MV男女主角。（相信音樂提供）

林柏宏及吳子霏在〈嗜愛動物〉MV劇情中有甜蜜吻戲。（相信音樂提供）

麋先生拍攝新歌MV，左起以諾、逸凡、吳子霏、聖皓、林柏宏、小B、喆安。（相信音樂提供）

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