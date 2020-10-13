獲得背包客與外國旅客高評價的西門町知名愛克發商旅去年爆發黑幫介入經營權糾紛，台北市刑大經過蒐證後，發現西門町老幫派「萬國幫」許姓大哥在幕後操控率幫眾介，並從今年1月取得經營權後，將集團名下多間旅館全部併吞，還引入應照站及賭場進駐，更刻意拖欠地主租金，今天遭到警方掃蕩到案。

知名「愛克發商旅」遭萬國幫強奪後拖延租金，甚至趁到地主所屬集團鬧事。(台北市刑大提供)

警方調查，萬國幫許姓大哥覬覦知名連鎖旅館集團經營權，自108年1月起，透過時任集團呂姓幹部，以協助集團所需資金借貸關係為由，陸續將渠旗下幫派份子引進該集團內部，巧立各種名目，加以暴力、恐嚇等手段，逐步架空，進而接收經營權，遂將被害人徐姓董事長旗下所經營之多間旅館全數併吞。

許姓大哥事後自稱為愛克發集團董事長，經營期間除規劃在旅館內引進應召站、賭博行業介入以增加幫眾收入，更故意拖欠租金，當房東所屬國寶集團強制執行時，更教唆旗下幫派成員黑衣人聚眾包圍現場，施以暴力、言詞恐嚇，復至該集團大門口潑漆示威。

警方獲報後，報請臺北地檢檢察官李頲翰指揮臺北市刑大、毒品查緝中心與中正第一分局、中正第二分局等單位組成專案小組，抽絲剝繭、蒐集該集團犯罪事證，兵分多路拘提、搜索許嫌等人到案，查扣犯案衣物等相關證物後，全案依違反組織犯罪條例、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌解送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

(中時新聞網)