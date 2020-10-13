台北富邦銀行國慶連假期間進行新系統升級，卻出現大當機，除了無法吐鈔、用戶遭扣款外，12日出現網銀無法使用等情況。北富銀表示，新銀行核心系統轉換升級後，對大量交易的運作效能不如預期，導致交易速度減緩，目前已極力搶修，今（13日）早進行網路銀行實測後，系統效能已大幅改善，並發出5點聲明對外界說明。

台北富邦銀行聲明如下：

1、新核心系統於昨日上線後第一個營業日, 因連結周邊系統的銀行企業匯流排(Enterprise Service Bus, 簡稱ESB) 系統效能問題導致部分服務無法順利完成。工程團隊已於昨日下午及晚間持續調校系統參數設定，增加系統資源，並強化流量監控適配，今日早上進行網行銀實測，結果顯示ESB系統效能確有顯著改善，但尚未達到最佳狀態，部分操作如網行銀查詢資產負債會較緩慢，請客戶包涵，若有網路服務延遲，請以電話客服或ATM等其他方式辦理。

2、因系統問題造成影響之交易，將於今日完成交易確認。若有因而產生之費用或影響，將妥善與客戶協商處理，確保客戶權益。

3、除了台北富邦銀行127家分行以外，電話客服也會佈署充分人力，務求於第一時間協助客戶解決問題。若有查詢類問題可多利用本行客服專線0809008890 詢問。

4、新核心系統上線與周邊系統實際對接的過程中，發生模擬測試時不可預測之情境，造成客戶不便，本行深感歉意，並感謝所有客戶之支持與體諒。

5、新核心系統上線初期，若仍有服務不周之處，全體同仁將本著客戶優先的理念，主動協助客戶安排最佳方案，以保障客戶權益。

(中時新聞網)