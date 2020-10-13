民進黨北市議員簡舒培披露，有業者在信義區地下室2層、700平方公尺的面積內，將設置24小時營業的「共享外送廚房」，共31個廚房、130多個爐火設備，明年2月開幕，恐有公安疑慮。簡13日上午會勘，國民黨北市議員羅智強也發採訪通知到場，尬場意味濃厚。

簡舒培12日下午在議會質詢共享廚房的公安疑慮，結束後發採訪通知，稱13日上午10時30分要現勘，豈料羅智強1小時候也發出採統通知，自稱8日已獲知並開協調會，13日上午10時20分也要現勘，直到13日一大早，簡再改上午10時整會勘，當簡正在受訪時，羅也從旁現身並開直播，尬場火藥味濃厚。

「不會有火藥啊，因下面有火藥，我們當然也有火藥！」簡舒培表示，這棟大廈住戶有支持羅，也有支持自己，也有支持其他11位議員，若這裡設置共享廚房發生意外，旁邊住戶該怎辦，所以他們就一起來關心，時間很巧。

「我們要一起來滅火！」羅智強說，市民的安全跨越黨派，真正有火藥不是藍綠之間，而是在將來在地底下的，他跟簡接到不同住戶的陳情，簡上周有舉行協調會，他上周也在北市府舉行協調會，這是不分黨派。

羅說，簡講得好，跟他立場一致，中央跟地方不要只看責任區分，而是要看怎解決問題，中央當然有責任，但難道地方沒責任嗎？兩邊都要負責，解決問題是最重要，其他都其次。

隨後辦理現勘，市府表示會管制，先不讓業者辦竣工。業者則說，一切都有依規定辦理，美食街也是餐廳，認定是廚房跟餐廳並沒有所謂依據。

(中時 )