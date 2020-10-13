市議員施志昌邀相關單位會勘，爭取大甲網球場設置太陽能光電屋頂。（陳淑娥攝）

台中市大甲網球場為露天場域，下雨天無法使用，網球愛好者希望能設置風雨球場，市議員施志昌13日會勘表示，太陽能光電屋頂不僅可遮雨，還能產生電力，希望能在明年過年後動工，完成大甲第一座太陽能光電風雨球場。運動局表示，將請廠商評估設置可行性。

施志昌13日邀集台中市運動局、大甲區公所、台中市大甲區體育會、大甲區體育會軟式網球委員會、大甲區體育會網球委員會至大甲網球場會勘，爭取設置太陽能光電風雨球場。

市議員施志昌邀相關單位會勘，爭取大甲網球場設置太陽能光電屋頂。（陳淑娥攝）

施志昌指出，大甲網球場為露天場域，下雨時就無法使用，運動局在大雅籃球場試做太陽能光電屋頂，不僅可遮雨，全年還能產生約3.3萬度電，希望大甲網球場能循該模式設置太陽能光電屋頂，一方面可於雨天運動並減少雨淋，延長場地使用壽命，另一方面又能發電節能，減碳推廣綠電，減少碳排放。

運動局表示，大雅籃球場為兩座全場籃球場，大小約840平方米，太陽能光電屋頂一年約可發電3.3萬度，而大甲網球場面積為2.5座網球場大小，約650平方米，推算1年可發電2.5萬度，可供8戶全年住宅用電。

運動局指出，太陽能光電屋頂未來為採市府與廠商合作方式，由廠商興建並依據發電量提供回饋，目前仍需評估設置可行性。施志昌說，海線未來將成離岸風電建成與維運重鎮，綠能應在海線多推廣，希望明年過年後可以動工，完成大甲第一座太陽能光電風雨球場。

(中時 )