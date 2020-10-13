資誠（PwC）會計師事務所指出，經濟部於今年10月7日預告《企業併購法》修正草案，朝向保障股東權益、放寬非對稱合併適用範圍及擴大租稅優惠等三大方向修法，草案預告至12月6日，其中以放寬無形資產範圍最為關鍵。

現行公司出價取得無形資產，僅得依所得稅法第六十條規定項目予以認列無形資產，包括營業權、著作權、商標權、專利權及各種特許權。

資誠指出，此次修正條文新增第四十條之一，考量公司併購實務情形以及參考現行法律項目，擴大無形資產範圍，立法用意良善。舉例來說，過去企業併購取得未登記的技術或客戶名單，在稅務上無法攤銷，此次修正草案擴大無形資產攤銷範圍，為企業併購助攻，有利我國企業透過併購強化其競爭力。

資誠併購稅務服務會計師劉欣萍認為，企業如果要主張客戶關係屬「營業秘密」應注意三要件，即「秘密性」、「經濟性與價值性」及「採取合理保密措施」。換言之，公司應有相關管理機制針對該等資訊進行整理、分析，以提升該等資訊之獨特性，並建置保密措施，增加該等資訊被認屬營業秘密之機率。

(工商 )