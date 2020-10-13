中鋼開出11月份內銷盤價，全面調漲各項規格產品價格，包括熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料、電磁鋼捲及熱浸鍍鋅鋼捲建材及烤漆料等產品，平均每公噸上漲1,000～1,200元，平均漲幅5.02％，為今年來單月最大漲幅。

(工商 )