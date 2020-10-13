中鋼11月份內銷盤價全面調漲 平均漲幅5.02％ 14:102020/10/13 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼開出11月份內銷盤價，全面調漲各項規格產品價格，包括熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料、電磁鋼捲及熱浸鍍鋅鋼捲建材及烤漆料等產品，平均每公噸上漲1,000～1,200元，平均漲幅5.02％，為今年來單月最大漲幅。 (工商 ) #中鋼 #內銷盤價 #調漲 #平均漲幅 #熱軋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 池上米稻穀收購價 每100台斤調漲100元 漲幅6％ 18:212020/10/13 寶島 《鋼鐵股》中鋼11月內銷盤價連5漲 漲幅擴大至5.02％ 14:312020/10/13 財經 《商情》運價不振 BDI指數跌逾4％ 09:592020/10/13 財經 《鋼鐵股》春雨9月營收創近6月高 月增4.83％ 10:332020/10/13 財經 人民幣中間價貶170點報6.7296 10:202020/10/13 財經 《商情》鋼市復甦有感 中鋼11月盤價續漲 16:302020/10/13 財經 熱門股－上緯 量價齊揚短多氣盛 04:102020/10/13 證券．權證 政府舉債破6兆 藍委：大概要還75年 16:402020/10/13 政治 全台瘋推案 桃園Q3房價飆最兇 04:102020/10/13 產業．科技 中鋼 9月營收略增 04:102020/10/13 證券．權證 財經熱門新聞 老美再出手！ 下一波制裁 傳將獵殺大陸軍工業龍頭 - 財經 美中對抗誰勝出？ 傳奇避險大師預言最後贏家 - 財經 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 迎戰老美 華為沒死！ 任正非喊話：只要做好兩件事 - 財經 連矽谷都撐不住了？ 科技業員工遠距辦公恐減薪15％ - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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