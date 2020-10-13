電子材料供應商華立（3010）9月營收達58.35億元，較去年同期勁揚17.5％，不但創歷年同期新高，且帶動第三季營收同步攀上161.6億元，季增8.9％，連兩季締造單季營收最佳紀錄。

華立表示，受惠半導體材料全力供貨台廠先進製程用量逐季拉升，印刷電路板相關材料也有高階伺服器轉單效益，加上5G高頻基板、乾膜光阻需求持續暢旺，以及高機能工程塑膠近年成功切入高頻連接器、鏡頭光學材料表現格外亮眼，配合平面顯示器材料及驅動IC穩步成長、次世代電子產品海外市場耕耘有成，眾多營運動能力拱，營運前景不看淡。

法人更預估華立在產品線需求維持高檔不墜下，第四季營運有望優於市場表現外，全年營收將挑戰新高。

華立主力客戶的先進製程在5G、AI、HPC趨動下，投片量大增、產線爆棚，能見度已看到明年以後，加上美系首款5G手機將在近日上市，可望帶來另一波拉貨加乘效果，帶動華立在半導體前段製程光阻液、特殊氣體、CMP研磨液、去光阻液及機台零組件的銷售量，自今年第一季以來，半導體相關業務營收呈現雙位數成長，成長動能至年底不墜。

中美從貿易戰燒到科技戰，華為因受美方制裁在手機市場恐將逐漸式微，空出的中低階手機份額，業界評估將由Oppo、Vivo、小米分食接收，華立近年切入對岸世界級的光學廠，該客戶鎖定的手機即是以價衝量的戰鬥機種，加上今年受新冠疫情影響，當地消費力略為減弱，更助長平價手機的銷售量，華立光學材料在大陸營收至第三季已飆出近三成的成長力道。

此外，為分散鏡頭供應風險、降低鏡頭成本及新技術的開發，美系手機、平板品牌積極導入第二或第三供應鏈，陸系客戶已在送樣驗證階段，華立光學材料在大陸的銷售額也可望水漲船高。

(工商 )