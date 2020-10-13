國防部後備指揮部中校李志交涉嫌偷國家口罩變賣，遭依侵占公有物起訴。台北地院昨首開庭，因李的律師張晉豪沒到，導致開庭零進度，讓法官怒批「兩光」，結果事實真相是，張因為衝庭，事先獲李同意不用到庭，是李沒有如實告知，還當庭哽咽，法官才因此誤會。

檢方起訴指出，後指部下轄某單位的李志交，今年2月被調派新北市某工廠負責督導生產外科、醫用口罩時，涉嫌利用「螞蟻搬象」的方式偷口罩，偷走1500片的醫療用口罩，部分轉賣獲利8000元，其餘著留著自用。

北院昨開庭，李志交原來的律師張晉豪未到庭，李也表示不知道張為什麼沒來，打電話也聯繫不到，另名出庭的律師張積保則甫受委任，來不及閱卷，因此無法開庭。法官詢問未來開庭是否還要通知張晉豪，李哽咽回說「要」，法官因此改定本月23日再開庭。

對此，張晉豪今澄清，表示當天剛好有其他庭要開，與李志交討論後，因有另名辯護律師，李同意他可以不用到庭，並非無故不到庭。

(中時 )