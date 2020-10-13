歌壇天后葉蒨文(Sally)以〈瀟灑走一回〉、〈選擇〉等金曲於歌壇走紅，除了歌壇表現，與同為歌手的老公林子祥間的情路，也為人所熟知，林子祥在1996年娶了葉蒨文，兩人牽手至今24年，近日林子祥迎接73歲生日，葉蒨文也po出一家人的慶生照，曝光了夫妻倆的近況。

林子祥與葉蒨文是因導演楊凡引薦，兩人於1983年開始合作，之後日久生情，他於1994年跟前妻離婚後，隔年公開了與葉蒨文的情侶關係，1996年兩人結婚登記結婚，之後仍活躍於歌壇，兩人直到近年才淡出，過著半退休的閒逸生活。

林子祥慶祝73歲生日，跟老婆葉蒨文同框，被說有些像父女。(取材自葉蒨文微博)

昨適逢林子祥73歲生日，葉蒨文在微博連續po出慶生照片與短片，透露親手為林子祥準備了一桌子好料，包含為了老公特地跟舞者朋友討得美味蛋糕秘方，她也成功製作出來，讓林子祥跟家人都很開心，近年健康狀況要特別注意的葉媽媽，甚至開心到偷吃了點冰淇淋，葉蒨文忙叫大家別跟醫生告密，看來玩得相當開心。

照片中，林子祥穿著灰色運動衫，像個孩子般坐在椅子上等著吹蠟燭，更迫不及待老婆為他挖生日蛋糕，而葉蒨文當天則是穿了桃紅色的上衣，看起來比真實年齡59歲來的年輕一些，而林子祥則是較有疲態，加上皺紋及灰白髮，讓人直呼跟葉蒨文站一起差距顯得有些大，像父女同框。

(中時新聞網)