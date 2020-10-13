安心旅遊補助將在10月截止，新竹市本周起在港南公園有「2020大小bike騎港南」活動，不僅有適合全年齡的單車導覽17公里海岸線、還有針對小朋友推出各項活動，完成打卡可獲得市集抵用券，另有限量威秀電影票，邀請全國民眾來新竹市住1晚搶好康。

副市長沈慧虹表示，港南運河公園在中央與議會的支持下，改造後已成功成為親子假日休閒的好去處，成為17公里海岸線全新亮點，除了可欣賞無敵海景，更是大人騎腳踏車、小孩練pushbike及認識交通設施的好場所。

市府城市行銷處表示，「2020大小bike騎港南」單車導覽規畫「南寮線」及「香山線」兩條路線，行程規畫以生態環教、在地文化為導覽主軸，自行車遊程加入多肉植物療癒DIY、沿途生態導覽解說等樂活之旅。

另，針對小朋友，還有滑步車「Push Bike體驗活動」，從入門教學開始，到親子互動遊戲體驗、小型障礙體驗，還有可以進階挑戰自我的趣味競賽，學科、術科多元活動內容讓小騎士們可以大玩兩個周末。

參加活動民眾若10月1日至10月24日曾在竹市以「安心旅遊」住1晚，不僅有住宿補助1000元，並可在現場服務台兌換限量80組威秀電影票，還有機會抽中pushbike。

市府指出，「2020大小bike騎港南」將在17日、18日、24日、25日連續兩個周末舉行，活動4天的下午1點至6點，有單車導覽、滑步車課程全程免費，參加民眾完成打卡還可兌換限量250份50元市集美食抵用券。

相關課程相當搶手，13日下午5點將再加開一些名額（詳情可關注城市行銷處臉書），現場也可候補，歡迎大家一起來住1晚。

(中時 )