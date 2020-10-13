火辣「禮生」超吸睛！　香客PO網：撞臉楊冪

近日有男網友於臉書「爆廢公社公開版」分享廟中眾多穿著爆乳禮服的禮生，其中有位神韻像大陸女星楊冪，不僅受到網友熱議，還登上各大新聞版面，社群平台也被搜出，原來她是一名幼稚園老師。

根據《東森新聞》報導，這位爆乳禮生名為雪岑，本業是幼兒園老師，因為有宗教信仰，投入禮生團為神明服務，1個月會利用5、6天休假當禮生，十分熱愛這分工作。至於部分網友質疑服裝過於曝露，雪岑表示尊重。

爆乳禮生雪岑一夕之間聲名大噪。（圖／IG@ snowy_175cm）
爆乳禮生雪岑一夕之間聲名大噪。（圖／[email protected] snowy_175cm）

雪岑一夕之間走紅， IG和臉書也被公開，除了擁有老師、禮生的職業，外型姣好的她還是模特兒，175cm的高挑身材超級吃香，只要PO出全身照，一雙修長又白皙的美腿立刻受到粉絲關注，點讚數都破千，甚至可達到萬，IG也有近12萬粉絲，在網路享有不小的名氣。

雪岑擁有175公分的模特兒身材。（圖／IG@ snowy_175cm）
雪岑擁有175公分的模特兒身材。（圖／[email protected] snowy_175cm）

突然成為外界焦點，雪岑受寵若驚，謙虛地表示：「謝謝各位的支持與肯定，本人只是盡心工作，未曾想因此而上新聞，很謝謝大家的關心與不嫌棄，若有不好之處會努力改變，以正能量的釋放去為神明服務，很感謝大家的意見。」

如果想目睹雪岑的風采，臺南舞魅孃的官方粉絲頁面公布10月份行程，10/17的九如錢福堂會有雪岑，10/18也會在屏東出現。

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(中時新聞網)

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