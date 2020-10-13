由外貿協會攜手SEMI舉辦的年度最大規模再生能源展「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」於今(13)日舉辦展前記者會，邀請政府與產業意見領袖分別從國內政策、能源產業、企業用電三大面向切入，剖析國內綠能轉型目標方針與機會。Energy Taiwan將透過三天展覽舉辦技術展示、主題論壇與商業聯誼等系列活動，集結政府與國內外能源產業代表探討最新產業趨勢與挑戰，為再生能源產業發展注入成長動能，打造台灣成為智慧綠能科技島。

外貿協會秘書長林芳苗於會中表示:「再生能源在政策支持及內需市場看漲的趨勢下持續發展，以政府2025年要建置5.7GW的離岸風電為目標來看，估計可創造約1兆元的投資，新增2萬個就業機會。2020 Energy Taiwan台灣國際智慧能源週吸引太陽能、風能、儲能領域多家海內外指標性業者共裏盛舉，透過國際資源技術交流、整合最新物聯網及AI相關應用技術，協助企業在快速變化的電力能源結構下，保持產業發展彈性，創造更完善的再生能源解決方案。」

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示:「根據SEMI《太陽光電公共政策建言書》最新民調顯示，近75%民眾表示支持能源轉型，較去年高出25%，並有高達8成民眾支持加快太陽光電產業發展，顯見大眾民意對台灣再生能源發展的信心。SEMI長期以來致力於打造政府與產業間重要交流溝通平台，透過展覽、論壇、政策倡議與商機媒合等活動，累積逾14年太陽光電產業服務經驗，並於去年攜手8家離岸風電開發商成立TOWIA離岸風電產業協會，力促能源產業健全發展，協助台灣再生能源產業開創新局。」

經濟部次長曾文生表示:「台灣再生能源發展在過去四年有目共睹，為呼應今年蔡英文總統於就職演說強調全力推動再生能源的決心，政府、產業與民間需齊心協力尋求發展共識，達成2025年綠能估整體能源20%的目標。展望未來，政府將以創造綠能多元應用、建構產業發展聚落、發展健全綠電制度與引導國際人才等四大方向著手，協助台灣轉型智慧綠能科技島」。

(時報資訊)