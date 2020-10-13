現代汽車周二宣布，在新加坡開始建造小型電動車研發中心，包括相關生產設施。

新加坡總理李顯龍在動土儀式上表示，該工廠將在2025年每年生產3萬輛電動車，投資金額將高達4億新元(約2.95億美元)。

李顯龍指出，汽車製造在新加坡再次變得可能，電動車擁有不同供應商，使用較少機械零組件和更多的電力，將增強新加坡優勢。

新加坡目前並無汽車製造能力，該國亦為全球汽車價格最昂貴地區之一。新加坡預計在2040年排除所有燃油汽車。

現代汽車發言人證實3萬輛的目標，但確切的產能尚未決定。而此前，戴森(Dyson)在去年取消了在新加坡建造電動車的計畫。

現代汽車在聲明中指出，新加坡工廠將使用太陽能和氫燃料電力，實現碳排中立的目標，並將投入人工智慧和機器人等技術，以及包括一個客戶的測試車道。

該研發中心為現代汽車的願景之一，讓買家可以透過智慧型手機進行線上客製化購買，以及實現隨選生產的要求。

(時報資訊)