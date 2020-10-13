20201012中天新聞 特斯拉充電被插隊！ 竟遭嗆「我就沒水準怎樣」

急成這樣？台中市11日發生民眾爭執事件。一位特斯拉男車主控訴，他在連假最後一日前往快速充電站想替愛車充電，沒想到卻被無良男子「插隊」，他上前理論，對方囂張嗆「對啊我就沒水準」，讓男子氣到將影片PO上網求公道。

一位男車主在11日前往台中某商場中的特斯拉快充站，想位愛車充飽電再上路。而快充站的消費流程需先在門口處換證，換證後才能過入口閘門入內充電。未料卻半路殺來程咬金，另台橘色的特斯拉並排駛入，該車車主甚至搶先衝下車換證，誇張行為讓男車主全看傻眼。

他氣不過上前理論，對方卻氣焰囂張嗆「我就沒水準啊」、「我就插隊怎麼樣」，絲毫無悔改之心，最後嗆完就惱羞的躲回自己的車內，被插隊的男車主氣到將世發影片PO上臉書社團《爆怨公社》，希望網友能幫他評評理。

文發出後，不少網友留言回應，「一個我就爛的概念」、「公開車號人，看到歡迎插他隊」、「特斯拉圈應該不大，挖洞給自己跳。」、「不要臉天下無敵」、「這車色應該蠻好認的，如果丟到社團裡想必應該是頗精采的」、「台灣素質？」、「可憐啊」。

(中時新聞網)