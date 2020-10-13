為體現在地風土並傳遞對台灣土地關懷，好丘將於10月14日起於全實體門市推出限定日出爐的『友善貝果系列』全新兩款口味，「味噌核桃」於週一、三、五、日販售；「奶韻烏龍」於週二、四、六販售，嚴選國產黃豆釀製的味噌與低溫炭焙包種茶製作，並分別與坪林的「坪感覺農創團隊」和三峽的「禾乃川國產豆製所」兩個當地青年團隊深度合作，以「好丘挺青春」為號召，期待更多人看見在台灣各地不斷發酵的地方創生能量，與青年為自己家鄉及土地付出的良善心意。

好丘長期支持台灣在地及環境議題，除了每款貝果必選用本土食材呈現來自台灣各地的美味好選擇外，從去年開始的『友善貝果系列』更是期待透過所合作的在地團隊、選用的當地物產，帶動更多人關注台灣各城鄉與領域正在持續發生的友善實踐行動，去年首度推出以兩款「友善老鷹種植」與「友善石虎種植」的「紅豆牛奶」、「五穀米香」貝果帶領大眾關注動物保育與環境共生議題。

今年好丘則將透過全新推出的「味噌核桃」、「奶韻烏龍」傳遞在美味的在地物產背後，是兩個在地青年團隊致力於青年返鄉、社區營造、文化教育的心血結晶與良善心意，用以喚起大眾對於台灣城鄉差異與傳統產業存續的議題關注，並期待大眾與好丘一同支持已經在地方上持續耕耘和正嘗試投入地方創生的在地青年們，一起挺青春。

好丘本次「味噌核桃」選用國產黃豆釀造味噌搭配蜜漬香烤核桃，充分融合甘甜豆香與堅果爽脆口感，交疊出鹹甜溫潤的滋養美味，限定於週一、三、五、日販售，售價60元；「奶韻烏龍」嚴選低溫研磨的炭焙烏龍茶，再加入鮮奶製成的初鹿煉乳，交融出帶有奶韻的雅緻茶香，限定於週二、四、六販售，售價55元。

「味噌核桃」選用國產黃豆釀造味噌，經木桶發酵三個月，釀出味噌中淡雅的鹹味與濃厚的黃豆香氣，不僅遵循古法手工釀酵，更是透過「禾乃川國產豆製所」與其團隊「甘樂文創」在三峽當地扎根多年的社區營造，創造當地青年、中輟生、更生人、二度就業家長的支持系統，從學童伴讀、技職訓練到創立豆製所提供就業機會，讓他們所研磨出來的豆漿與手工釀造的味噌，不只香濃更充滿在地共學共生的甘甜。

「奶韻烏龍」嚴選知名茶鄉坪林的炭焙包種茶，在採摘後經多次低溫烘焙成就濃郁厚實的烏龍風味，背後不僅有著台灣百年製茶工藝，更是透過「坪感覺農創團隊」與其合作的坪林茶青們在地方上的號召，將年輕人的創意與活力串連當地人文產業和自然資源，並創建學習型的協會成為返鄉青年提升製茶技術及品牌行銷的孵化場域，讓他們辛勤種植與烘焙出來的好茶，不只幽遠飄香更充滿青年互學互助的回甘。

(工商 )