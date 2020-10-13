台灣電商平台PChome將於下個月10日舉辦雙11慶典演唱會，不但網羅潮流新聲9m88、Erika、ØZI開唱，還邀來蕭敬騰、陶晶瑩、周湯豪連袂壓陣，不僅如此，本屆金曲最佳國語男歌手吳青峰更首次為活動獻聲，也是他在十月中啟動16 場個人演唱會後的首場出席的活動，對於無法搶到演唱會門票的峰粉們堪稱是一大福音。

去年該平台的雙11演唱會受惠蕭敬騰、徐佳瑩等人接連獻唱，助攻接單量衝高7.5倍，締造了前所未有超狂業績，也讓今年二度受邀擔任獻唱嘉賓的蕭敬騰堪稱是公認的「招財天王」！ 該平台邁入20周年，對於歌唱始終保持高度熱忱的蕭敬騰表示：「一直唱下去，一直表演下去，唱到老痰縱橫還是要唱！」而同樣也想「活到老、唱到老」的陶晶瑩則除了歌唱外，希望能開創更多不同的事業，如編劇及導演。

ØZI、9m88這對好友則紛紛表示希望自己20年後能對自己喜歡做、想做的事保有初衷及想突破的精神，至於近期持續與許多新銳嘻哈音樂人合作的周湯豪則透露最近成立的一個全新嘻哈音樂品牌「華興」，他表示：「『華興』由我個人獨資，希望未來可以影響更多人，幫助更多人！」和蕭敬騰「有志一同」也想唱到老的Erika希望能用自己歌手的影響力去影響世界推廣環保及愛動物主義。

在對自己許下未來20年願望的同時，今年出席的眾星更紛紛向便利且快速的購物平台「許願」，各自表達心裡最想要的「服務」；蕭敬騰以「說到就到」四個字道出心中的期盼，希望購物可以更快速方便，而Erika則呼應老蕭所說的：「希望有個任意門，連等都不用等！」至於牡羊座的ØZI則希望PChome的服務能更快速「兩小時到貨」；希望活到老、學到老的陶晶瑩則由衷表示：「希望PChome未來可以販售學習課程。」9m88則異想天開地說：「對消費者來說已經是強大又友善的平台，還是許願希望開一間餐廳呢？！」

吳青峰。（PChome提供）

陶晶瑩。（PChome提供）

(中時 )