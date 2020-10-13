大陸商務部13日公佈監測數據料顯示，上周（10月5日至11日）的全大陸食用農產品市場價格比前一周下降1.1％，生產數據市場價格比前一周上漲0.2％。而食用農產品市場方面，肉類價格以下降為主，其中豬肉批發價格每公斤44.13元（人民幣，下同）、下降3.1％；牛肉價格下降0.1％；羊肉價格上漲0.2％。

此外，據中新經緯報導，禽產品價格也小幅下降，其中雞蛋、白條雞批發價格分別下降0.6％和0.1％；水產品價格小幅回落，其中鰱魚、大帶魚、鯽魚批發價格分別下降1.9％、1.8％和1.4％。

大陸農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海指出，在市場拉動和政策推動下，今年以來，養豬場戶補欄增養的積極性很高，生豬生產恢復較快，有信心實現全年生豬產能基本恢復到接近常年水準的目標。

華西證券分析也認為，當前生豬養殖已經處於產能恢復期，預計第4季將進入產能兌現期。母豬存欄連續回升，生豬出欄數量將進一步擴大，預計宰後均重將長期處於階段性高位，可部分抵消出欄增速放緩的影響。

(旺報 )