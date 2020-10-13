台中市政府經發局13日提出水湳國際會展中心補辦預算報告，市議員李中質詢時表示，前市府明知會展中心編列的51.8億預算只能蓋毛胚屋卻執意減項發包，現在盧市府才來補辦預算，這顯然是故意欺瞞議會，而整體設計缺乏配套，嚴重浪費容積率，這讓台中市民非常心痛。

李中表示，台北世貿中心民國75年興建時，就已經做出展覽、會議、貿易辦公、觀光飯店四合一的整合性設計，但前市府在設計台中國際會展中心時，居然只有會議展覽功能，整個水湳經貿園區沒有像樣的國際飯店，且容積率500％卻只用了107％，嚴重浪費土地價值，設計師竟然還誇誇其談，根本就是胡搞瞎搞。

李中說，會展中心的計畫預算送進議會的資料從101年到109年通通都是51.8億元預算，如果市政府發現物價變動，就應該要調整預算，而不是欺瞞議會讓議員誤以為該預算金額可以興建完整的會展中心，前市府為何在交接前匆忙發包，再讓現在的市府不得不補辦預算追加，他認為要追究相關人員的責任。

另外，建設局和經發局當初討論要進行減項，結果竟然讓會展中心減成只剩下毛胚屋，現在卻又計畫要補16億多，108年為什麼沒有發現？為什麼沒有在提109年預算時就提出追加預算，而是現在才隨便提出一份補辦報告就要議會同意追加，議會沒有那麼容易就接受。

李中指出，會展中心蓋好後要委託外貿協會經營，但動土典禮時，他觀察到前排的貴賓席坐滿市府官員，卻讓外貿協會的黃志芳董事長坐到後排去，甚至還差點忘記介紹，這顯見興建單位根本就不尊重未來使用單位。他建議建設局與經發局要趕緊去請教外貿協會，未來興建西側展覽館時，若能蓋出符合營運單位需求的展館，才有與台北世貿中心競爭的機會。

(中時 )