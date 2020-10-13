日本寫真界新人不斷，總是讓人措手不及，近期又有一位來自愛知縣的新人崛起。今年只有24歲的「桃月なしこ」，除了同樣擁有亮麗外表與火辣身材外，還有個「現役女護士」的特殊身份，讓不少人對她相當好奇。
桃月なしこ高中三年級時，因對於漫畫、遊戲、鋼琴等十分有興趣，曾受朋友邀請一同參加當地所舉辦的角色扮演活動，並在其中大玩cosplay，因此登上了雜誌版面逐漸在角色扮演界累積人氣。後來備事務所挖掘入行在2017年正式出道，也因為當時她還在家鄉愛知縣的美容診所工作，因此剛出道時便以「現役女護士」的身份成功引起話題。
而即將在11月11號推出首本寫真書《未完》的她，近日在網路上陸續公開寫真「福利照」，除了「基本配件」比基尼外，還有不少泳衣與性感穿搭。其中一套吊帶泳裝以「上帝視角」來拍攝，使她豐滿好身材一覽無疑。
另一套造型更是「裡面沒穿」直接將吊帶裙穿上身，大秀渾圓雙峰與性感背部曲線，令粉絲們大噴鼻血，在網路上瘋狂轉發。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。