日本寫真界新人不斷，總是讓人措手不及，近期又有一位來自愛知縣的新人崛起。今年只有24歲的「桃月なしこ」，除了同樣擁有亮麗外表與火辣身材外，還有個「現役女護士」的特殊身份，讓不少人對她相當好奇。

桃月なしこ高中三年級時，因對於漫畫、遊戲、鋼琴等十分有興趣，曾受朋友邀請一同參加當地所舉辦的角色扮演活動，並在其中大玩cosplay，因此登上了雜誌版面逐漸在角色扮演界累積人氣。後來備事務所挖掘入行在2017年正式出道，也因為當時她還在家鄉愛知縣的美容診所工作，因此剛出道時便以「現役女護士」的身份成功引起話題。

在 Instagram 查看這則貼文 桃月なしこ（@nashiko_cos）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 21 日 上午 6:09 張貼

而即將在11月11號推出首本寫真書《未完》的她，近日在網路上陸續公開寫真「福利照」，除了「基本配件」比基尼外，還有不少泳衣與性感穿搭。其中一套吊帶泳裝以「上帝視角」來拍攝，使她豐滿好身材一覽無疑。

在 Instagram 查看這則貼文 @japanesegirl_gram 分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 上午 9:41 張貼

另一套造型更是「裡面沒穿」直接將吊帶裙穿上身，大秀渾圓雙峰與性感背部曲線，令粉絲們大噴鼻血，在網路上瘋狂轉發。

在 Instagram 查看這則貼文 といっつぁん 🇯🇵（@toittan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 下午 5:39 張貼

(中時新聞網)