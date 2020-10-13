蔡總統送上麻辣鍋為官兵加菜(軍聞社提供)

中共解放軍今天起至17日在台海舉行為期5天的軍演，蔡英文總統今天視察隸屬於空軍作戰指揮部，設有長程飛彈預警系統的樂山雷達站，並親送熱呼呼的麻辣鍋，犒賞在高山上辛苦執勤的國軍官兵。

中國福建省漳州古雷港經濟開發區管委會日前發布公告，解放軍將在13日至17日在古雷半島東側海域進行實彈射擊，警戒區域為紅嶼、橫嶼周邊海域，北至六鰲半島大尖山礁；西至沙洲島；南至橫嶼以南10公里，東至紅嶼以東12公里。

為慰勞國軍官兵近日勤務繁重的辛勞，總統府發言人張惇涵今天在臉書貼上麻辣火鍋照片，並透露「中午來點美食照，但我先澄清，我可沒休假。而是陪蔡英文總統來視察部隊，兼當一日外送員」。

他說，海拔2620公尺高的樂山雷達站，每年中秋過後，天氣便會開始轉涼。入秋，就要來點熱呼呼的麻辣鍋，「今年第一鍋，獻給高山上辛苦執勤的國軍弟兄姐妹們吧！」「辣台妹親自外送的麻辣鍋底」。

據了解，樂山雷達站設於新竹縣五峰鄉與苗栗縣泰安鄉交界處的加里山脈最高峰，設有美國雷神公司所製造的鋪路爪長程預警雷達，可提供遠程飛彈預警。

根據國防部之前向立法院提供的報告，樂山雷達對雷達截面積10平方公尺的目標有5000公里的偵測距離，而對於飛彈等截面積較小的目標，也有1500公里偵測距離。外界預估，一旦解放軍導彈來襲，可爭取至少7至10分鐘的反應時間，若搭配愛國者飛彈防禦系統，可增強自衛武力。

(中時 )