大陸全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦13日表示，加快構建雙循環的新發展格局，需要增加中等收入族群的收入，使這一群體人數倍增。他說目前大陸中等收入族群約4億人，主要分佈在一二線城市。

據第一財經引述劉世錦說，全面建成小康社會目標實現後，需要提出另一個目標，即用10年至15年的時間，使中等收入群體達到9億人左右，實現倍增「這是今後相當長時間中國經濟增長最重要潛能所在」。

劉世錦也表示，大陸城市化進程仍有20個百分點左右的提升空間，都市圈、城市群是今後相當長一個時期經濟增長最重要的結構性潛能，在「十四五」和更長一個時期，綠色城鎮化是綠色發展的主要載體和主戰場。

劉世錦13日參加大陸全國工商聯環境商會主辦的「2020中國生態環境產業高峰論壇」時，以「雙循環背景下的綠色城鎮化」進行演講，指出開放型、內需為主的國內大循環需要補上三大短板，需要以都市圈、城市群發展為龍頭，為下一步大陸的中速高品質發展打開空間。這三大短板是基礎產業效率不高、中等收入群體規模不大、基礎研發能力不強。

(旺報 )