辣台妹今天當起一日外送員，而且外送地點是位在台灣海拔2620公尺新竹最偏僻的高山。總統蔡英文今天上午前往我國最重要的新竹樂山雷達站，慰勞駐守在高山站台上的官兵，還親自帶著麻辣鍋親自與官兵聚餐，讓現場官兵喜出望外，總統府發言人張惇涵上午在臉書紕露這項行程，

張惇涵下午在臉書PO了一張麻辣鍋照片，文中寫著「中午來點美食照，但我先澄清，我可沒休假。而是陪 蔡英文總統來視察部隊，兼當一日外送員。」海拔2620公尺高的樂山雷達站，每年中秋過後，天氣便會開始轉涼。入秋，就要來點熱呼呼的 麻辣鍋，今年第一鍋，獻給高山上辛苦執勤的國軍弟兄姐妹們吧。

張惇涵文中提到的樂山雷達站，就是我方空防與飛彈預警最重要，目前全球只有5座，由美軍協助我方設置的長程預警雷達「鋪路爪」所在之地。鋪路爪雷達偵蒐範圍可遠至新疆，幾乎涵蓋整個大陸與東南亞、東北亞。

據了解，目前還有不少美軍人員進駐在此協助操作與情報共享。之前北韓試射長程導彈，都被這座雷達清楚的抓下軌跡，只要大陸進行任何導彈涉及以及戰機起飛，通通無法逃過鋪路爪的天眼。最近大陸不斷進行軍演，這座雷達的重要性更不言可喻。蔡英文此時前往視導與慰勞官兵，宣示意味也相當濃厚。

(中時新聞網)