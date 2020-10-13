電子零組件代理商安馳科技（3528）9月營收達4.82億元，年增36.26％，累計前三季營收為38.19億元，較去年同期成長26.03％，主因在於居家辦公比例大幅升高，帶動兩大主力產品線在雲端運算、智慧監控等相關產品的出貨量明顯成長。

安馳科技表示，今年因新冠肺炎疫情關係，人員在家工作（Work From Home；WFH）帶動全球遠距經濟活動蓬勃發展，雲端與邊緣運算整合方案出貨量明顯增加，前三季歐美超大規模資料中心客戶訂單量穩定成長，兩大主力產品線ADI與賽靈思（Xilinx）也皆陸續釋出新品利多消息。

ADI今年全面由物聯網（IoT）架構升級為人工智慧物聯網（AIoT）應用，結合LTC的高效電源模組、ADI高精度的ADC及各項傳感器與5G傳輸用的射頻整合晶片等，對國防與工業電腦客戶的出貨量明顯提升，第三季起ADI產品線推出智慧工廠用的振動量測分析方案（CbM），提供客戶設備管理與維護的自動化即時監測，目前正進行終端測試驗證，預計明年上半年開始量產出貨。

此外，第三季推出賽靈思新款支援PCIe 4.0介面的UltraScale+級的雲端加速器產品ALVEO U50系列板卡，取得大數據分析伺服器訂單，已進入驗證階段，同樣預估明年上半年放量出貨。

安馳進一步表示，公司新代理的產品線Qorvo提供無線射頻（RF）與前端（FE）的整合模組，第三季開始切入5G基地台、衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸應用市場，公司未來將研發結合ADI、Xilinx及Qorvo三大產品線的完整解決方案，進一步提升公司在5G傳輸及AIoT等高端應用市場的占有率。

展望下半年，安馳對營運保持審慎樂觀的看法，隨線上會議、居家辦公及智能監測等遠距經濟快速發展，公司將持續提升雲端與邊緣運算整合、5G高速傳輸、以及人工智慧物聯網（AIoT）等三大主流應用整合方案出貨量，並開發利基型的高階應用產品市場，整體營運可望維持穩健成長動能。

(工商 )