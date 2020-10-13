國安基金昨開例會決定不再護持台股，大出市場料之外，使短線台股承壓，不過，官股券商與郵儲等四大公營基金，加上壽險等市場大戶，仍對台股青睞有加，加上外資持續逢低加碼台積電、聯發科等半導體族群，使盤勢開高之後，雖上下大震盪約137點，但終場跌勢明顯收歛，大盤得力守12900點關卡。

集中交易市場加權股價指數收盤小挫8.78點，報12947.13點，單日跌幅0.07%，成交1845.6億元。

周二重量級集團股力挺多方者，包括台積電、鴻海、中華電、中鋼、南亞科、長榮、華航、廣達、友達、群創、台塑化、國巨及和碩等。

而表現弱勢的集團股，包括股王大立光、台塑三寶、國泰金、兆豐金、中信金、長榮航、聯電、日月光投控、台泥、亞泥、統一、遠東新、台玻、台灣大、聯發科、台達電及第一金等。

櫃買市場方面，受惠電子股回神，生技族群也多跌深反彈，加上鋼鐵、營建與航運等類股同樣站在多方，成功化解紡纖、觀光、電機及化學等族群拉回壓力，使盤勢開高震盪走高，終場指數收漲0.38%，報165.29點，成交430.88億元。

電子股方面，包括被動元件、IC設計、MOSFET、矽晶圓與太陽能等，多表現不錯，顯示5G、高速運算與蘋果新手機等概念股的基本面中多格局獲認同，另外，NB（含零組件）、電動車供應鏈等族群也相對抗跌，顯示大股東、主力群與業內實戶等，對後市並未過分看淡。

業內人士指出，短中期技術指標包括MACD、KD值及RSI值仍偏多，且均量也見溫和回溫，顯示市場資金充沛，挹注市場長多信心。

在國際熱錢相對氾濫，謹慎蒐尋股、匯及房市投資標的下，台灣顯然仍是好的選擇標的之一。只是短期新台幣升值的天花板還看不到，使外銷為主的企業的Q3與Q4財報雙率（營業利益率與營業毛率），多將面臨修正疑慮下，致盤勢逢高仍暫酌予減碼，持盈保泰再伺機而動為宜。

(工商 )