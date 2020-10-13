日本伴手禮業者紅馬-KY(2928)受惠故鄉納稅業務逐步轉旺，2020年9月營收回升至近7月高點，帶動第三季營收自4年半低檔回升，前三季營收續創同期次高。展望後市，隨著時序步入旺季，公司對第四季營運審慎樂觀，看好故鄉納稅及伴手禮營收可望逐月成長。

紅馬公布9月自結合併營收3.65億元，月增12.75％、年減19.77％，站上近7月高點。合計第三季合併營收10.43億元，季增4.17％、年減19.49％，自4年半低檔回升。累計前三季合併營收40.18億元、仍年增2.1％，續創同期次高。

紅馬9月營收回升至近7月高點，主要受惠故鄉納稅業務逐步進入旺季，加上B2B平台「Furusato 360」跨平台共同行銷效益持續顯現，帶動9月故鄉納稅營收達10.8億日圓，累計前三季故鄉納稅營收年增達65％，雙創同期新高。

伴手禮業務方面，因應旅遊伴手禮業務遭受新冠肺炎疫情衝擊，紅馬積極拓展企業送禮、年節禮品、網路商城等利基型伴手禮業務，並參與日本政府主導的「次世代住宅POINT」網站平台，銷售高單價家電及日常用品等，前三季利基型伴手禮業務已占整體業務逾7成。

展望後市，隨著時序進入消費及送禮旺季，紅馬對第四季營運維持審慎樂觀，預期故鄉納稅及伴手禮2大事業營收可望逐月成長。新業務方面，公司則積極拓展地方創生電商平台「OWL」的生產者與消費者會員人數，布局家庭及個人消費市場。

紅馬指出，目前「Furusato 360」平台已與逾15個故鄉納稅入口網站、逾230個地方自治體合作共同推廣故鄉納稅業務，9月簽約自治體回禮的入口網站刊登數年增逾4成。後續將持續拓展，並尋求與其他產業進行異業結盟，盼透過拓展多元行銷管道提升業務規模。

同時，紅馬設定「OWL」電商平台至年底消費者會員數超過1萬人、生產者會員數超過1千人的發展目標。並將持續強化電商平台、年節禮品及企業送禮等利基型伴手禮業務，搶攻年節送禮商機，衝刺第四季旺季營運成長動能。

(時報資訊)