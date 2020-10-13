「Energy Taiwan 2020台灣國際智慧能源週」明天開展，友達(2409)將展出一系列高效能模組、系統套裝、智能運維及全方位電廠服務所帶來的完整太陽能解決方案。友達指出，透過資源整合及夥伴合作發展再生能源，建構可滿足高效能模組、精選套裝產品組合、智能維運以及全方位電廠解決方案等需求完整服務範疇，除了與大型企業集團合作建置太陽光電，更首度跨界與全民電廠平台結盟，達成政府、產業、民眾三方面的共贏。

友達與國內知名大廠共創綠色能源，包含與奇美實業合作以樹電共生理念，建置奇美綠能園區15MW太陽能發電系統，及完成永豐餘集團全台七個廠區建置屋頂型太陽能電廠，裝置量共達13MW，並規劃在全家便利商店公司北中南廠房屋頂建置太陽光電，總裝置量約4.7MW。友達透過資源整合發展出多元產品服務，可分別於電廠建置過程中不同階段，如規劃、建置與維運等滿足各時期需求，並藉由AI智能運維的雲端監控解決方案，使電廠運維作業效益最佳化，同時亦提供各類型太陽能案場所需逆變器、接頭、電纜與熱浸鍍鋅等產品與服務，滿足客戶一站購足需求。

針對各類型電廠需求，友達持續開發高可靠度且高效能模組解決方案，並具備抗高濕、抗鹽霧與抗強風等特性。其中60片式單晶PERC多柵線半切電池模組，以高效能、耐候型模組優勢，最高瓦數可達360瓦，同時亦開發72片6吋單晶PERC多柵線半切高效能雙面模組，除了正面的電池能吸收陽光，背面模組也能吸收地面反射光與漫射光，可大幅提高太陽能發電效益。

為響應全民參與再生能源的理念，友達與國內最大全民電廠平台陽光伏特家結盟，藉由高效能太陽能模組產品、電廠建置工程及營運維護的專業能力，以每年10MWp的太陽能電廠建置為目標展開合作，估計一年約可讓3萬人參與，除了可促進全民參與再生能源，共創綠電收益，也結合友達的專業能力與企業社會責任結合，以具體行動支持環境永續發展。

此外，友達更進一步與台灣人壽、富邦人壽等共同合資設立星耀能源，結合友達工程經驗與管理實力，搭配壽險業長期穩定的資金投入，聯手打造永續經營的綠電平台。

(時報資訊)