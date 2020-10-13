中鋼(2002)今日召開11月份內銷鋼品盤價會議，隨著國際鋼價走揚，預期年底前鋼市仍維持走升格局，中鋼11月內銷鋼品盤價平均調幅為5.02%，擴大漲幅且呈現連續第五個月調升。

中鋼第三季本業虧損持續收斂，第四季鋼價持續調升，有利第四季轉為獲利，並力拚今年全年可以獲利。

第四季鋼市進一步向上，中鋼10月月盤為連續第四個月上揚，熱軋及冷軋鋼捲每噸均再漲700元，整體盤價調漲每公噸500~1000元，平均調幅3.36%；今日開出產品每噸均漲千元以上；其中，熱軋鋼板每噸漲1,100元，熱軋軋延料漲1,000元，熱軋一般料漲1,200元，冷軋一般料漲1,200元，電磁鋼捲每噸漲1,200元，熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料漲1,000元。

中鋼公司於10月起開始實施N+1月盤模式，力求更即時貼近市況與縮短交期，並以更完善的產銷體制，提升鋼鐵產業整體競爭力。考量9月未開盤的行情變化，並斟酌近期台幣升值對下游產業的出口影響後，11月份內銷鋼品盤價順勢調整，平均調幅為5.02%。

觀察國際鋼市，中鋼指出，世界各國製造業採購經理人指數（PMI）持續升溫，經濟活動逐漸擺脫新冠肺炎陰霾，國際鋼市亦有感復甦，包括歐美、印度、東南亞、日、韓等地區流通行情均逐步攀升。寶武、鞍鋼11月份盤價，除了寶武鋼熱軋因先前累積漲幅較多而小幅修正外，多數產品同步開出平高盤。大陸在十一長假後流通行情續漲及冬季限產效應下，再加上美國熱軋每噸已突破美金700元，預計年底前鋼市仍能維持走升格局。

國內主要用鋼產業如營建、自行車、汽機車等銷售量明顯回升，第四季為用鋼旺季，訂單能見度轉佳，主力鋼廠增產帶動煤鐵需求暢旺，原料成本維持高檔有助支撐鋼價穩定。國內鋼市受政策利多支撐，刺激下游一波補庫需求，有效帶動行情走揚。

(時報資訊)