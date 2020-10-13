外貿協會及電電公會共同舉辦2020年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」，即將在10月21日至23日於台北南港展覽1館盛大展出。為迎擊新冠肺炎疫情帶來的挑戰，主辦單位除了安排實體展覽，更首次採用OMO(Online-Merge-Offline)創新模式，結合線上展覽、論壇、新品發表會、展會現場直擊及線上線下採購洽談會等系列活動，協助台灣廠商突破地理藩籬，接軌國際市場。

針對首度設置的線上影音頻道(video.taitronics.tw)，使用者透過網上註冊、點選「預約」功能，第一時間即可免費觀看論壇及新品發表影片。開展日也將由專業直播團隊，透過展覽官方臉書進行展場直擊，讓國外買主猶如親臨現場，獲得第一手的展覽資訊。另一場重頭戲「採購洽談會」，亦將運用虛擬會議室，安排參展廠商與國外買主進行1對1洽談，搶灘後疫情時代商機。

延續智慧製造之產業升級趨勢，本屆展覽規劃「雲端物聯網主題館」、「智慧生活暨大健康主題館」、「智慧城鄉AIoT應用館」、「物聯網晶片化整合服務主題館」、「智慧應用新創館」、「台灣再生能源暨儲能系統產業主題館」、「智慧製造主題館」、「ST MAKE+台灣創新製造聯盟主題館」及「新創是在哈囉之星球年末派對」等9個主題館，聚焦新創服務、AI自動化、跨界應用與綠色永續等產業發展。

本屆TAITRONICS及AIoT Taiwan吸引眾多大廠支持參展，匯聚中華電信、遠傳、台灣固網、仁寶電腦、固緯電子、泰仕電子、致茂電子、泰儀電子、擎宏電子、台灣羅德史瓦茲、明緯、康舒科技、華城電機、南京資訊、凌群電腦及愛亞系統等指標大廠，展區則涵蓋關鍵電子零組件、儀器儀表、電池及電源供應器、人工智慧與物聯網、智慧零售、電子商務及照明等領域。

(時報資訊)