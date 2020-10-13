元太(8069)第2季營收、獲利表現不俗，都寫下9年來的新高，董事長李政昊表示，由於電子閱讀器、電子貨架標籤兩大產品出貨持續暢旺，目前接單能見度已經到明年第2季，雖然第1季為傳統淡季，將會淡季不淡。

李政昊指出，元太電子紙增加許多應用，使得營運一年比一年好，今年上半年有新冠肺炎影響，但疫情緩和後，宅經濟發酵，需求轉趨熱絡。

此外，電子貨架標籤因歐美零售賣場在後疫情時期，為了降低群聚感染，開始安裝導入，動能到今年第4季一路強勁，2021年上半年亦不看淡。而為因應明年須求，揚州刷印彩色電子紙模組擴充可望在今年底完成，新竹、美國廠電子紙材料產能擴產預計明年中完成。

另外，元太全力發展彩色電子紙技術，擁有ACeP、Kaleido兩大技術，Kaleido在黑白電子紙把彩色微膠囊墨水印刷上去，比採用玻璃彩色濾光片的電子紙更加輕薄，目前供應尺寸為6吋，第4季將推出第二代尺寸更大，約8～10吋產品搶市。

(時報資訊)