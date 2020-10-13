國道1泰山路段傳連環車禍。（民眾提供／林俊翰翻攝）

國道1泰山路段傳連環車禍。（民眾提供／林俊翰翻攝）

(持續更新)5部汽車13日下午12時許，於國道1號泰山路段北上36公里發生連環車禍，年約50歲的計程車司機被救出時，意識模糊被送往新光醫院救治，此外，還有名孕婦預防性送往桃園敏盛醫院檢查，另名女駕駛四肢擦挫傷，事故造成國1封閉3個車道，後方車流嚴重回堵，交通仍在紓解中。

(中時 )