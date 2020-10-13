國1泰山段5車連環撞 3車道封閉嚴重回堵 2人送醫 14:372020/10/13 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國一泰山段5車連環追撞(戴上容翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1泰山路段傳連環車禍。（民眾提供／林俊翰翻攝） 國道1泰山路段傳連環車禍。（民眾提供／林俊翰翻攝） (持續更新)5部汽車13日下午12時許，於國道1號泰山路段北上36公里發生連環車禍，年約50歲的計程車司機被救出時，意識模糊被送往新光醫院救治，此外，還有名孕婦預防性送往桃園敏盛醫院檢查，另名女駕駛四肢擦挫傷，事故造成國1封閉3個車道，後方車流嚴重回堵，交通仍在紓解中。 (中時 ) #國道一號 #國道1 #中山高 #連環車禍 #孕婦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園大園國道2號多車追撞 「啟動大量傷患機制」5男2女急送醫 11:122020/10/12 社會 天雨路滑國5蘇澳段 車輛打滑撞護欄3人傷 10:242020/10/13 社會 收假國5車速低於40公里 下午西部國道將湧車潮 13:112020/10/11 生活 新店鐵皮工廠火警 1人預防性送醫 11:562020/10/13 社會 臉上長肉芽別輕忽 恐是血脂過高警訊 08:302020/10/13 生活 騎上國道釀10車連環撞 騎士依公共危險罪函送 18:052020/10/12 社會 小女生搭車遭言語騷擾 惡質司機：帶妳去KTV灌醉、失身 11:262020/10/11 社會 13種新生兒哺育用品採購指南！新手爸媽快筆記 09:002020/10/11 生活 蔡政府被動回歸避險 04:102020/10/13 時論廣場 客製行程與企業旅遊推升營收 山富9月營收3,512萬元 09:102020/10/12 財經 社會熱門新聞 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 租屋男交往6年驚覺真相 網：租金含睡的概念 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 景文科大情慾迎新 逼玩69咬糖果 6學長姐被判拘役 - 社會 正妹買燒烤遇小強襲擊全都錄 旁白超生動網歪：聲音太可愛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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