傳聞中的「Amy姐」現身揭密。(圖／翻攝自微博)

潘瑋柏7月時突宣布和上海東方航空空姐Luna（宣云）結婚，未料女方頻被爆黑歷史，還遭影射是「天王嫂培訓班」成員，連郭富城嫩妻方媛也是其中一員，雖然雙方都否認，但仍鬧得沸沸揚揚，近日，傳聞中的「Amy姐」現身揭密，直接否認有培訓班，直言「你當那些天王都傻子嗎？」

Luna和方媛被影射是「天王嫂培訓班」成員，透過拍炫富照、與明星混熟等方法，成功釣到金龜婿，富二代王思聰更爆她們是「Amy姐身邊兩名大將」，雖然郭富城、潘瑋柏都發聲駁斥，仍引起外界熱議。

而傳聞中是她們經紀人的「Amy姐」胡曼鈺，日前也現身拍影片揭密，她表示「天王嫂培訓班」根本是以訛傳訛，她已對造謠者提出告訴，坦言嫁給天王容易遭人忌妒，所以事件才會發酵，「如果簡單辦一個培訓班，就能嫁給天王的話，你當那些天王都是傻子嗎？」

Amy姐否認有「天王嫂培訓班」，還拿童話故事《灰姑娘》比喻，「灰姑娘就是被那些穿不進水晶鞋的人所汙衊，人性的陰暗面就是見不得你好」。

(中時新聞網)