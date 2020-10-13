今年公費流感疫苗才開打八天，接種人數就飆破兩百二十萬，與去年同期的一百八十六萬劑相較成長許多，疾管署今天表示，今年成人施打流感疫苗意願較往年都高，但六歲以下幼童的施打率卻不若以往，與去年同期相比短少約四萬三千人，呼籲民眾施打流感疫苗的同時，也別忘了六歲以下幼童的重要性，安排時間施打。

台灣大學醫學院附設醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅表示，去年同期六歲以下兒童施打流感疫苗約二十二萬劑，但今年開打至今卻只有十八萬人，相較之下兒童施打的速度較慢，可見今年因為疫情的關係，成人的危機意識較高，紛紛踴躍出來施打流感疫苗。

根據疾管署提供的數據，自十月五日起除雙十連假九、十、十一日三天外，每天接種公費流感疫苗的人數都超過二十五萬人，遠高於去年同期的成績，但疾管署副署長莊人祥呼籲，目前流感疫情並沒有上升趨勢，符合資格的民眾不用搶在縣在施打，可按部就班先向醫療院所預約、詢問，以免白跑一趟。

呂俊毅說，雖然今年民眾施打流感疫苗相當踴躍，但看起來還是以過去曾施打過的民眾為主，呼籲未曾施打過流感疫苗的民眾，應站出來施打流感疫苗，同時也不可忽略六歲以下幼童的重要性，也應記得施打。

(中時 )