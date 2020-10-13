市議員陳政顯說，流感疫苗短缺，目前淪為中央請客、地方買單。（陳世宗攝）

市長盧秀燕指出，防疫政策是全國一致，疫苗採購是國家統一管理，並由中央統一採購調度各縣市。（陳世宗攝）

受到新冠肺炎疫情影響，流感疫苗施打較往年踴躍，台中已準備約75萬劑流感疫苗，其中1萬劑更將提供給非公費對象的市立高中職以下教職員，讓他們在校園就可與師生施打，不需舟車勞頓。中市衛生局強調，議員建議依照民眾戶籍所在地施打，台中市政府13日將行文建議中央評估推動，保障市民權益。

台中市議員羅廷瑋、冉齡軒、劉士州、陳政顯等，13日關心流感疫苗不足等議題。羅廷瑋表示，疫情影響，各縣市均傳出有疫苗不足，甚至跨縣市施打情形，建議第二波接種疫苗對象應以學生、孩童為優先，並依照戶籍地施打。

市長盧秀燕指出，防疫政策是全國一致，疫苗採購是國家統一管理，並由中央統一採購調度各縣市；目前疫苗為全國自由流動，對於議員們的建議依照戶籍地優先施打，需爭取中央同意。

衛生局長曾梓展說，針對公費流感疫苗優先依照民眾戶籍地施打，市府將行文疾病管制署建議中央評估推動；另為保障師生、幼兒施打疫苗權利，教育局已購買1萬劑流感疫苗，提供非公費對象的市立高中職以下教職員於校園與學生一起施打，該局將適度控留學生、幼兒接種疫苗需求量。

(中時 )